موعد عودة المعلمين 1441، ومعلمي الندب، والإداريين للمدارس السعودية قبل بداية العام الدراسي

يبدأ قريبا العام الدراسي 1441 في كل المدارس السعودية، ومثل كل عام يبدأ العام الدراسي الجديد عقب نهاية موسم الحج في المملكة، حيث يعود أولا قادة المدارس، والإداريين لتجهيز القوائم، ثم يعود بعد ذلك المعلمين، ويعود على بداية العام الدارسي معلمي الندب، وقد حددت وزارة التربية والتعليم تاريخ عودة المعلمين، والإداريين للمدارس حتى لا يحدث أي تضارب في المواعيد، أو تأخر في التجهيزات قبل بداية العام الدراسي 1441، نعرض لكم الآن موعد عودة المعلمين، والإداريين، وكل مسئولي التعليم.

موعد عودة المعلمين 1441

كشفت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية الخاصة بها عن أن عودة المعلمين ستكون يوم 24 / 12 / 1440 أي قبل بداية العام الدراسي بأسبوع، بينما يعود معلمي الندب على بداية العام الدراسي أي يوم 2 / 1 / 1441، وذلك لمراعاة ظروف السفر، والمسافات البعيدة، أما الإداريين لهم موعد عودة مختلف عن موعد عودة المعلمين للمدارس.

موعد عودة الاداريين للمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم موعد عودة الاداريين للمدارس، وسيكون يوم 17 / 12 / 1440، أي قبل أسبوعين من بداية الدراسة، وقبل أسبوع من عودة المعلمين للمدارس، وذلك لتجهيز القوائم، والفصول لاستقبال الطلاب، والمعلمين، ومعلمي الندب في موعد عودة المدارس في المملكة.

أما الإجازة التي ينتظرها الكثير من الطلاب هي إجازة العيد الوطني السعودي، موعدها في الشهر الأول من العام الدراسي، وقد تم تحديد يوم 24 / 1 / 1441 هو موعد هذه الإجازة في جميع مدارس المملكة السعودية، ثم يأتي في الشهر الثالث اختبارات الفصل الدراسي الأول ثم إجازة الفصل الدراسي الأول، وبعد ذلك يبدأ الترم الثاني من العام الدراسي، والذي تأتي بعده إجازة الفصل الدراسي الثاني، ينتهي بعد ذلك العام الدراسي 1441 بإعلان نتائج جميع المراحل الدراسية.