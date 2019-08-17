السعودية | فريق الصقور السعودية يقدم عرض جوي في بولندا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فريق الصقور السعودية يقدم عرض جوي في بولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس قام فريق الصقور السعودية بافتتاح معرض قدينيا الجوي في بولندا حيث قدم عرض جوي على كورنيش مدينة غدينيا مساء أمس الجمعة.

وتستمر مشاركات الفريق اليوم السبت وغداً الأحد الموافق 17-18 أغسطس في مقر المعرض بمدينة غدينيا.

ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية و عسكرية من مختلف دول العالم.

ويعتبر فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً متوجاً بالدعم الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.

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