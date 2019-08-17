2019-08-17

الجبير: السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.

وتابع عادل الجبير أن المملكة شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، ونتطلع في أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية

يذكر أن رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، استقبل اليوم السبت، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والذي يمثل المملكة في مراسم التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وبدأ السودان، اليوم السبت، صفحة جديدة وسطر تاريخاً جديداً عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث.

ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

وحضرت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

Advertisements

ومن شأن حفل التوقيع، الذي أطلق عليه “فرح السودان”، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهراً.

ويأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.

وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

ويتوج التوقيع التاريخي ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير، الذي أدخل السودان في حروب وشرد الآلاف داخل وخارج البلاد.

ويعتبر المتظاهرون، وممثلوهم السياسيون، الاتفاقَ انتصاراً للثورة وأهدافها، ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حرباً أهلية.

وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد تعيين المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية.

وفي الـ19 من أغسطس، يتوقع أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.

ويوم الثلاثاء، ينتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، على أن يؤدي القسم، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.