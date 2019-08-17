مطار الملك عبدالعزيز ينفي تأثر حركة الملاحة بموجة الغبار في جدة

نفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم السبت، وجود أي تأثير لموجة الغبار على حركة الملاحة.

وذكر المطار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «المسافرون الأعزاء.. غبار جدة لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة».

وكانت هيئة الأرصاد وجهت تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على «جدة والليث والكامل وبحرة ورابغ» بمنطقة مكة المكرمة، مضيفة أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض تمتد حتى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.