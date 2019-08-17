برشلونة يؤكد اتفاقه مع بايرن ميونيخ على صفقة كوتينيو

أكد نادي برشلونة الإسباني قرب انتقاله لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستبعد النادي الكتالوني اللاعب الدولي البرازيلي من قائمة الفريق، الذي يواجه أتلتيك بلباو في افتتاح منافسات الدوري الإسباني، الجمعة، لتظهر تقارير تفيد بقرب انتقاله إلى البايرن.

وقال جويليرمو أمور ، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة: "يمكننا تأكيد توصلنا لاتفاق مبدئي مع بايرن ميونيخ على انتقال لاعبنا فيليبي كوتينيو إلى الفريق الألماني".

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وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قد أكدت توصل الطرفين لاتفاق على انتقال كوتينيو إلى البايرن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتوقعت الإذاعة سفر كوتينيو إلى مدينة ميونيخ خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما أدى لاستبعاده من قائمة المباراة، من أجل إتمام إجراءات انتقاله الوشيك إلى النادي البافاري.

وكانت تقارير صحفية عديدة أفادت بإمكانية دخول كوتينيو ضمن صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعادة البارسا لاعبه السابق نيمار دا سيلفا.

ويأتي رحيل كوتينيو الوشيك لإفساح المجال لعودة نيمار، في ظل وجود وفرة هائلة من اللاعبين في قائمة "البلوجرانا"، لا سيما في الجانب الهجومي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يسعى منذ فترة طويلة لتعويض رحيل الثنائي الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري عن النادي بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقدهما، خاصة بعد فشل النادي في إتمام تعاقده مع الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد إصابة الأخير بالرباط الصليبي.