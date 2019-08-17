، "بسمتهم أمل" يحيي حفلًا جماهيريًّا لذوي الإعاقة بالباحة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نظم فريق "بسمتهم أمل" التطوعي تفاعلة فنية خاصة قدمها وشارك في أجزائها ذوو الإعاقة من المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الباحة، وذلك بمحافظة بلجرشي.
تضمنت التفاعلة أربعة أركان تفاعلية: (ركن لقطتي، وركن قهوتي، وركن كتابتي، وركن إبداعي الفني)، كما شارك فريق لحن الحياة الإنشادي ضمن التفاعلة الأساسية.
وبدأ الكرنفال الذي نفذه فريق "بستمهم أمل" بالاشتراك مع "لحن الحياة الإنشادي"، بعد أن غرد المنشد الصغير الكفيف سامي الغامدي بحلمه أن يكون منشدًا معروفًا، واستجاب معه فريق بسمتهم التطوعي بتحقيق حلمه، وارتسمت البسمة في قلبه وحضر إلى الباحة من حيث إقامته في محافظة ينبع؛ انتماء وحبًّا للمشاركة في منطقة الباحة، وشاركه رفاقه في الفعالية التي أقيمت من أجلهم ليستمتع بهم المجتمع على مسرح فعاليات ديار العز بمحافظة بلجرشي.
وقدّم فريق "بسمتهم أمل" في نهاية الفعالية، الهدايا التذكارية للضيوف والمشاركين، وتسلّم الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديار العز شكرًا خاصًّا ودرعًا تذكاريًّا، ونال المشاركون دروعًا وشكرًا خاصًّا لمساهمتهم في إنجاح الحفل.
وقدم فريق "بسمتهم أمل" الشكر لأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، ووكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب اللويحق؛ على دعمهما اللامحدود للفريق، ومبادرتها الإنسانية التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وإلى فريق عمل مركز التأهيل الشامل بمنطقة الباحة الذي اعتنى بتفاصيل المشاركة.
يذكر أن فريق "بسمتهم أمل" هو: فريق تطوعي يهدف لمشاركة الأشبال والأطفال ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم وتعليمهم، وتحقيق نوع من الدمج المجتمعي في منطقة الباحة للأفراد ونزلاء الجهات الرسمية.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 03:26 PM"بسمتهم أمل" يحيي حفلًا جماهيريًّا لذوي الإعاقة بالباحة
نظم فريق "بسمتهم أمل" التطوعي تفاعلة فنية خاصة قدمها وشارك في أجزائها ذوو الإعاقة من المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الباحة، وذلك بمحافظة بلجرشي.
تضمنت التفاعلة أربعة أركان تفاعلية: (ركن لقطتي، وركن قهوتي، وركن كتابتي، وركن إبداعي الفني)، كما شارك فريق لحن الحياة الإنشادي ضمن التفاعلة الأساسية.
وبدأ الكرنفال الذي نفذه فريق "بستمهم أمل" بالاشتراك مع "لحن الحياة الإنشادي"، بعد أن غرد المنشد الصغير الكفيف سامي الغامدي بحلمه أن يكون منشدًا معروفًا، واستجاب معه فريق بسمتهم التطوعي بتحقيق حلمه، وارتسمت البسمة في قلبه وحضر إلى الباحة من حيث إقامته في محافظة ينبع؛ انتماء وحبًّا للمشاركة في منطقة الباحة، وشاركه رفاقه في الفعالية التي أقيمت من أجلهم ليستمتع بهم المجتمع على مسرح فعاليات ديار العز بمحافظة بلجرشي.
وقدّم فريق "بسمتهم أمل" في نهاية الفعالية، الهدايا التذكارية للضيوف والمشاركين، وتسلّم الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديار العز شكرًا خاصًّا ودرعًا تذكاريًّا، ونال المشاركون دروعًا وشكرًا خاصًّا لمساهمتهم في إنجاح الحفل.
وقدم فريق "بسمتهم أمل" الشكر لأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، ووكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب اللويحق؛ على دعمهما اللامحدود للفريق، ومبادرتها الإنسانية التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وإلى فريق عمل مركز التأهيل الشامل بمنطقة الباحة الذي اعتنى بتفاصيل المشاركة.
يذكر أن فريق "بسمتهم أمل" هو: فريق تطوعي يهدف لمشاركة الأشبال والأطفال ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم وتعليمهم، وتحقيق نوع من الدمج المجتمعي في منطقة الباحة للأفراد ونزلاء الجهات الرسمية.
، "بسمتهم أمل" يحيي حفلًا جماهيريًّا لذوي الإعاقة بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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