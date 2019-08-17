السعودية اليوم / محافظ الرس يدشّن مهرجان الرس للتمور



الرس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

دشّن محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف فعاليات "مهرجان الرس للتمور" المقام بسوق الخضار بمحافظة الرس، اليوم ، بحضور رئيس بلدية محافظة الرس المهندس صالح عبدالله السهلي، ورؤساء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال وجمع من المواطنين.

وتجوّل العساف داخل مقر المهرجان وما يحتويه من أركان كركن الأسر المنتجة، وركن صناعة الحرف اليدوية، كما اطلع على منتجات المزارعين لأنواع التمور المختلفة، وشهد المهرجان مشاركة عدد من القطاعات الحكومية كمعرض مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرس، الذي يهدف إلى التوعية بكل ما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور وتقديم النصائح والتوجيهات الإرشادية الزراعية.

وقدّم محافظ الرس شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه، اللذين يوليان التنمية السياحية جل اهتمامهما، حتى أضحت ثقافة المهرجانات راسخة بالمحافظة في الآونة الأخيرة ، مثمناً جهود الراعي الرسمي، والقائمين على المهرجان والفعاليات المصاحبة، وموجهاً شكره لجميع أهالي الرس وللضيوف الكرام على حضورهم وتلبية الدعوة.

// انتهى //

13:37ت م

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