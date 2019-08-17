حج / مدير الجوازات يتفقد إجراءات مغادرة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز



الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مساء اليوم سير العمل بصالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك للإشراف المباشر على خطة مغادرة ضيوف الرحمن لبلدانهم، والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة.

وشملت الجولة صالة مبادرة "إياب" المخصصة لإنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من المبادرة، حيث تم الاطلاع على كافة مراحل المغادرة، والجهود التي تبذلها الجوازات ضمن خطط تنفيذ المبادرة.

وأكد اللواء اليحيى خلال الجولة على دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة والمطورة، ومنها أجهزة التحقق من الخصائص الحيوية "البصمة" لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.

رافق مدير عام الجوازات في الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد.

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