شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف رضيع من «ولادة بريدة».. والشرطة تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (الخليج 365 )

تتابع الجهات الأمنية في القصيم، حادثة اختطاف رضيع اختطفته امرأة أمس (الجمعة) من مستشفى الولادة والأطفال في مدينة بريدة.

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وعلمت "الخليج 365" أن الرضيع سعودي الجنسية كان مع مرافقته داخل غرفة العناية المركزة التي ترقد فيها والدته من إثر الولادة، وحين دخلت دورة المياه وخرجت تفاجأت باختفائه.

ورجحت مصادر أن عملية الاختطاف تمت بواسطة امرأة أوقفت مركبتها بالقرب من بوابة الطوارئ للمستشفى وقادتها دون وجود مرافقين. وأشارت إلى متابعة الجهات الأمنية عن طريق الكاميرات الخارجية القريبة من خلال الطرقات الرئيسية والمداخل الخارجية للمستشفى.

الخليج 365 تواصلت مع الناطق الإعلامي لصحة القصيم تركي المحارب ولم يتم الرد حتى ساعة إعداد الخبر.