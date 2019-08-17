- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.
حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينةخالد الشاماني الخليج 365 2019-08-16
تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:11 PM
تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.
، حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.