توجيه عاجل من أمير جازان بضبط المعتدين على 《بائعة حديقة العيدابي》

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. أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، توجيهًا عاجلًا لجهات الاختصاص، بالقبض على مجموعة الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، والتحقيق معهم حيال الأمر، بمتابعة من نائب أمير منطقة جازان.

وكشفت مصادر أنه تم استدعاء المرأة وهي مقيمة، وتم أخذ أقوالها حول الواقعة، واتضح عدم تعرضها لأي إصابات.

وكان مقطع فيديو قد بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.

وأظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.





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