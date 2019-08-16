الضمان الإجتماعي موعد إيداع مساعدة المقطوعة 1440 هـ عن شهر ذي الحجة

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعي بشكل سنوي للأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعي العديد من الطرق من أجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ومن أبرز تلك الطرق زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، أو من خلال زيارة مراكز الضمان الإجتماعي.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن العديد من الشروط من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ومن ابزر تلك الشروط ما يلي :-

أن يكون المستفيد قد وصل من عمره 35 عاماً . يجب على المستفيد ان يقدم مرة واحدة في السنة، حيث متاح الإستفادة من المقطوعة مرة واحدة فقط في العام. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى لمساعدة المقطوعة. تحدد قيمة الإعانة من مساعدة المقطوعة من خلال عدد افراد الاسرة وقيمة الدخل.

طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة