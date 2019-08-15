متى تبدا المدارس في العام الدراسي الجديد 1441 في السعودية ؟

نشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني، التقويم الدراسي للعام القادم 1441هـ، حيث تكون بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 24 – 5 – 1441هـ.

وتستمر الدراسة في المدارس حتى 14–9–1441هـ، بداية إجازة عيد الفطر؛ أي سيكون هناك دراسة خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ.

وأوضح التقويم الذي نشرته الوزارة على موقعها أن العام الدراسي المقبل سينطلق يوم الأحد 2 – 1 – 1441 هـ الموافق 1 – 9 – 2019م، على أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 25 – 4 – 1441هـ، وبداية إجازة منتصف العام نهاية دوام 7 – 5 – 1441هـ.

وسيعود الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 24 – 5 – 1441هـ، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم 14 – 9 – 1441هـ، على أن تُستأنف الدراسة يوم 8 – 10 – 1441هـ.

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 10 – 10 – 1441هـ، ثم بداية إجازة نهاية العام بنهاية دوام يوم الخميس 19/‏10/‏1441 هـ الموافق 11/‏6/‏2020م.