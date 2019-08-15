سبب ايقاف برنامج وليد الفراج الرياضي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، إثر تغريدة الإعلامي الرياضي وليد الفراج، التي قلل فيها من قيمة اللاعب عبدالرزاق حمدالله غضب جماهير النصر الذين طالبوا بإيقاف برنامجه.

وأعتبر جمهور النصر التغريدة مسيئة وتشعل التعصب الرياضي في المملكة العربية السعودية بين الجماهير قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين.

وغرد الجمهور النصراوي هاشتاغًا باسم ”إيقاف برنامج الفراج مطلب“، ليحتل قمة الموضوعات الأكثر جدلًا على موقع ”تويتر“، وشهد خلال الساعات الماضية سجالًا كبيرًا بين جمهوري النصر والهلال، الذين دافعوا بدورهم عن تغريدة الفراج.

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ودشن المشجع عبدالرحمن الفريج الهاشتاغ قائلًا: ”عبر هذا الهاشتاغ يحدث الآن: ضغوطات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف برنامج الدوري مع وليد وذلك بعد التغريدات المتشنجة والمتعصبة والتي تستهدف نادي النصر، خصوصًا أن ظهور البرنامج سوف يكون عبر قناة حكومية وليست خاصه كما هو في السابق“.

من جهته، قال الناسط عبر تغريدة عبدالعزيز المطيري وليد الفراج سبب لتشنج الشارع الرياضي واقوله في وجهه لا يصلح ابدا ارتحنا منه العام الماضي على الرغم اني ما اتباع برنامجه قبل ومقاطعينه لاكن هرجل اقولها في وجهه ما يصلح ابدا ياليت ياداود الشريان انك تشطبه.

ووليد فراج هو إعلامي سعودي يعمل رئيس تحرير لبرنامج الجولة الرياضي في قناة line sport السعودية الجديدة بعرض مالي يعد الأكبر في تاريخ الاعلام الرياضي ولم يجدد عقده مع لاين سبورت بسبب قيود تم وضعها من طرف القناة لتحجيم مستوي حريه الرأي في البرنامج وهو ما رفضه.