الأحوال المدنية | رابط وخطوات إتمام خدمة التعريف الإلكتروني 

اعلنت “الاحوال المدنية” انه يمكن الاستفادة من خدمة “التعريف الإلكتروني” من خلال 6 خطوات سهلة، وتم إطلاق هذه الخدمة ضمن الخدمات التي تهدف الى إنجاز المعاملات للمواطنين السعوديين، وتسهيل اتمام الاجراءات بدلا من الذهاب الى المكاتب في انحاء المحافظات والمناطق، ومن خلال هذه الخدمة يتم تعريف ولي الآمر بأفراد أسرته خلال زيارتهم لمكاتب الأحوال المدنية، بدون الحاجة الى تواجده الشخصي مع المستفيد أثناء زيارته في المواعيد التي تيم تحديدها.

خدمة التعريف الإلكتروني

الدخول الى حساب ولي الامر في منصة “ابشر ” .

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار الأحوال المدنية ثم النقر على تعريف تابع .

ثم بعد ذلك قم بإختيار أسم المستفيد من قاءمة التابعين .

بعد ذلك قم بإرفاق سورة المستفيد ثم الضغط على إختيار إرسال .

ثم قم بكتابة رمز التأكد وسوف يتم إرسال “تعريف الأحوال المدنية .

والخطوة الاخيرة هي حجز موعد لمراجعة المستفيد في أقرب مكتب للأحوال .

وبهذه الخطوات البسيطة تتمكن من اتمام خدمة التعريف الإلكتروني

يتم استحداث خدمة التعريف الإلكتروني من الاحوال المدنية بشكل مباشر، من خلال دخول ولي الامر وإكمال الاجراءات إلكترونيا، قبل حضور المستفيد الى مكتب الأحوال المدنية .

تعمل هذه الخدمة على توفير الورق الخاص بالمعاملات اليومية .

وساعدت هذه الخدمة في حل الكثر من المشكلات مثل تأخر إصدار الهوية لمن لم يبلغ السن القانوني، بسبب إبتعاد ولي امره وعدم تواجده بالمدينة، او الانشغال في أعمال أخري .

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