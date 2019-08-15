فتاة مصرية تستعيد بصرها خلال أدائها مناسك الحج في السعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن فتاة مصرية استعادة بصرها خلال أدائها مناسك الحج هذا العام في مكة المكرمة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن الفتاة المصرية التي تبلغ من العمر (16) عاماً، قدمت إلى المملكة مع والدها لأداء مناسك الحج، وخضعت لعملية جراحية على يد فريق متخصص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.

وأضافت الوكالة، إن العملية استغرقت 7 ساعات، وأجريت الجراحة في قاع الجمجمة، تم فيها استئصال ورم نازف الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.

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وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى، وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين، وقد تم التعامل معها في وقت وجيز، والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية، وتخدير الأعصاب، وطب العيون، والغدد الصماء، والعناية الحرجة، وجراحي المخ والأعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل، حيث تم استئصال الورم، وتخفيف الضغط عن عصب العين، في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام.

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية.