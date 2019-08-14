مصورة مقطع الجندي الذي رفض مكافأة مالية من حاجة: صورته بعفوية ولم أتوقع له هذا الانتشار

قالت مصورة مقطع الفيديو الذي أظهر واقعة رفض الطالب العسكري عن تسلم مبلغ مالي قدمته له إحدى الحاجّات إنها لم تكن تتوقع أن يحظى بهذا الانتشار الواسع خلال الفترة الوجيزة الماضية.

وقالت مصورة المقطع وتدعى نهلة سلمان بكري إنها حرصت على توثيق معظم المشاهد والمظاهر الإنسانية التي تقابلها خلال موسم الحج، لافتة وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أنها صورت المقطع بشكل عفوي ولم يكن في حسبانها أن يحظى بهذا الاهتمام الكبير.

وكان الطالب العسكري ماجد بن العبدالعزيز اعتذر عن تسلم مبلغ مالي قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداءه لمهامه بموقع قطار المشاعر تقديرا منها لجهوده، حيث خاطبها بقوله: “هذا واجبي”، وقد كرمه قائد لواء أمن المنشآت على موقفه وتفانيه في عمله، كما صدرت توجيهات بتعيينه عقب اكماله الدورة التي يحضرها حالياً في معهد تدريب قوات أمن المنشآت.