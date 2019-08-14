- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم العثور على جثة السبيعي مفقود الخرج بجوار سيارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العثور على جثة السبيعي مفقود الخرج بجوار سيارته
متابعات الخليج 365 - الخرج
تمّ العثور على جثمان مفقود الخرج ناصر بن هذال السبيعي بعد 13 يوماً على غيابه.
وقال حساب طرق الرياض على تويتر : سجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب ناصر بن هذال السبيعي بمنطقة الأخوين؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة السبيعي مفقود الخرج بجوار سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.