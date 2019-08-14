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العثور على جثة السبيعي مفقود الخرج بجوار سيارته

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2019-08-14

العثور على جثة السبيعي مفقود الخرج بجوار سيارته

متابعات الخليج 365 - الخرج

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تمّ العثور على جثمان مفقود الخرج ناصر بن هذال السبيعي بعد 13 يوماً على غيابه.

وقال حساب طرق الرياض على تويتر : سجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب ناصر بن هذال السبيعي بمنطقة الأخوين؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.





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