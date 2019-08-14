السعودية | بالصور.. مشاهد مؤثرة من رحيل الحجاج المتعجلين

شكرا لقرائتكم بالصور.. مشاهد مؤثرة من رحيل الحجاج المتعجلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثقت "العربية.نت" لحظات وداع الحجاج المتعجلين وهم يغادرون منى متوجهين للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أداء مناسك الحج.

تصوير لؤي حزام

تصوير لؤي حزام

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وتتالت المشاهد المؤثرة لرحيل الحجاج ولتفاعلهم من رجال الأمن والكشافة الذين سهروا على راحتهم وأمنهم طوال رحلة الحج.

وفي مشهد مؤثر، تسابق بعض الحجاج لإلقاء التحية على رجل أمن، معربين له عن حبهم وامتنانهم ومطلقين له الدعاء.

وأعرب الحجاج، الذين وصولوا لنهاية مناسك الحج، عن حمدهم الله لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بيسر وسهولة وراحة، بفضل الخدمات والجهود والإمكانات التي سخرتها السعودية لخدمتهم وراحتهم.

تصوير لؤي حزام

تصوير لؤي حزام

تصوير لؤي حزام

تصوير لؤي حزام

تصوير لؤي حزام