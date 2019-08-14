شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الحوثي تساند الانتقالي في معركته بعدن .. وقيادي حوثي يوجه طلبا عاجلا من الامارات .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت "عربي21" على تسجيل صوتي، الجمعة، يكشف تنسيقا أمنيا وعسكريا بين الإمارات وحلفائها في المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة وجماعة "أنصارالله" الحوثيين من جهة ثانية، ضد الحكومة المعترف بها في مدينة عدن، جنوب اليمن.

التسجيل الذي حصلت عليه "عربي21"، من مصدر خاص، عبارة عن مكالمة هاتفية بين قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادي آخر في الحوثيين، تكشف استغاثة من الأول بالطرف الثاني، ويطلب منهم التدخل لتخفيف الضغط العسكري عليهم في عدن.



ويفصح التسجيل عن حالة التنسيق بين الحوثيين والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من أبوظبي، بإشراف القوات الإماراتية المتواجدة في عدن.

وجاء في المقطع أن القيادي في المجلس الانتقالي ويدعى "أبو عمر" يطلب من قيادي حوثي اسمه "محمد" أن تقوم جماعته بشن هجمات عبر طائرات مسيرة على أهداف للقوات الحكومية في عدن، بدلا من توجيهها نحو الرياض.



غير أن القيادي الحوثي طالب القيادي في المجلس الانتقالي "أبوعمر"، وهو قائد اللواء الأول التابع للمجلس، الذي سقط بأيدي قوات من الحرس الرئاسي في وقت سابق من مساء الخميس، بأن يطلب من أبي راشد، وهو ضابط إماراتي برتبة عميد، يعمل قائدا في القوات الإماراتية بعدن، بأن يتواصل مع قيادي حوثي أخر يدعى "أبا محمد".

وتاليا تفاصيل المكالمة:

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القيادي في المجلس الانتقالي : سلام يا أخ محمد.



القيادي الحوثي: ها أبو عمر كيف الأمور عندكم؟



أبو عمر: لا أخفيك أن الأمور صعبة جدا علينا.. نحتاج تدخلكم بطائرة من دون طيار بدل ما تقصفوا في الرياض الأصل أنكم تقصفوا عندنا.



أبو عمر: وين الأخ أبو محمد.



القيادي الحوثي محمد: الأخ أبو محمد عنده اجتماع.



أبو عمر: كيف نوصل لأبو محمد.. ما قدرنا نوصله من يومين.



القيادي الحوثي: ما به إلا تخلو أبو راشد (قائد القوات الإماراتية في عدن) يتواصل معه.