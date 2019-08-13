العيد الوطني السعودي 89.. موعد إجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية

اليوم الوطني السعودي 1441، ككل عام يحتفل ألاف السعوديين بالعيد القومي للسعودية يوم 23 سبتمبر، ليبدأ البحث عن تاريخ اجازة اليوم الوطني السعودي ال89، وموعد العيد الوطني بالمملكة العربية بالتاريخ الهجري، وموعد إجازة اليوم الوطني 1441 في المملكة العربية السعودية.

لذلك نرصد لكم اليوم عدد أيام اجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية، وموعد اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون هذا العام.

العيد الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي” العيد الوطني “، تحتفل به المملكة العربية السعودية كل عام بتاريخ سبتمبر من كل عام منذ عام 1932 (منذ 89 سنة)، ويعتبر العيد الوطني السعودي بمثابة عطلة رسمية في السعودية؛ للاحتفال بهذا اليوم الوطني المميز بالمملكة.

ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي كل عام، بسبب تحويل اسم الدولة من مسمى (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى مسمى المملكة العربية السعودية، وذلك كان بتاريخ يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول وكان يوافق بالميلادي بتاريخ 23 سبتمبر 1932 م.

موعد اجازة العيد الوطني السعودي 1441

ويصادف هذا العام العيد الوطني السعودي 1441-2019 “العيد الوطني 89″، يوم الاثنين الموافق لـ 24 محرم 1441 هجريا– ويوافق ميلاديا 23 يوم سبتمبر 2019.