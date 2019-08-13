تاريخ اجازة اليوم الوطني 1441 أحداث توحيد المملكة على يد عبد العزيز بن فيصل آل سعود

يتطلع المواطنون والطلاب على وجه الخصوص إلى الاحتفال خلال اجازة اليوم الوطني 1441 ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد اجازة اليوم الوطني 2020 رقم 89 المملكة العربية السعودية، حيث تحتفل المملكة بهذا العيد نظراً للمرسوم الذي أصدره الملك الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود والذي يقضي بتحويل مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية وذلك في 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

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وترجع أحداث تاريخ اليوم الوطني السعودي 1441 هجريا إلى قيام الملك عبد العزيز آل سعود إلى استعادة الرياض عاصمة مؤسسي الدولة السعودية الثانية لأسلافه وذلك في في يوم 5 شوال 1319 هـ الموافق 15 يناير 1902م، وخلال ثلاثين عامًا، تمكن من استرجاع وتوحيد كل من جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم وعسير وحائل ثم ضم منطقة الحجاز واستكمال توحيد منطقة جازان إلى مملكته واعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه ،الموافق 23 سبتمبر 1932م تم الإعلان رسميا عن توحيد المملكة بالاسم الذي نحن عليه اليوم.

اجازة اليوم الوطني 1441

ونظراً لذلك، تم الإعلان من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الملك السادس للمملكة العربية السعودية ويلقب بخادم الحرمين الشريفين ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 عام 2005 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة، والذي نحتفل به تحت مسمى اليوم الوطني السعودي ١٤٤١.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والذي يوافق يصادف يوم الاثنين الموافق لـ 24 محرم 1441 – 23 سبتمبر 2019 بأن الإجازة ستكون لكل من الطلاب والمعملين لجميع المدارس الأهلية والحكومية، متى اليوم الوطني 1440 والتي تعتبر ضمن أبرز العطل في السعودية تحت بند مناسبات شهر سبتمبر.