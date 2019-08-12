فعاليات عيد الاضحى في الدمام

شهدت أسواق عيد الاضحى في الدمام نشاطا كبيرا في حركة البيع، حيث ازدحمت المحال بالزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم من مختلف أنواعها، استعدادا لاستقبال الضيف خلال أيام العيد المبارك.

وتعد الحلويات والمكسرات في المجتمع جزءا أساسيا في ضيافة واستقبال الزوار والمهنئين بالعيد من الأهل والأصدقاء والجيران، إلى جانب القهوة العربية والشاي وغيرها، لذلك فأن محال بيع الحلويات والمكسرات تحرص على توفير أغلب الأنواع لتتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

وقال عبدالله البدر: اعتدت قبل يوم العيد في كل عام الذهاب إلى محال بيع الحلويات والمكسرات وشراء بعض الأنواع التي تقدم كجزء من الضيافة للزوار والمهنئين في يوم العيد المبارك.

وقالت حصة الخالدي: أحرص خلال أيام العيد على شراء أنواع متنوعة ومختلفة من الحلويات، فأشتري ما يلائم الأطفال ويفرحهم، وكذلك ما يناسب أذواق الكبار مثل البقلاوة والمعمول.

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