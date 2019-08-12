التقويم الدراسي 1440/ 1441 في السعودية وبيان كامل “التقويم المدرسي 1441” الخطة الزمنية...

اقترب دخول طلاب المدارس في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي المقبل، ولذلك نقدم التقويم الدراسي 1440/ 1441 في السعودية شاملا المواعيد بالتاريخ الهجري والميلادي، حيث تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في هذا العام بتاريخ الأول من سبتمبر 2019، الموافق 2 /1/ 1440 هـ، وذلك لجميع المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية، ونقدم لكم بموقع عرب نيوز، بيان تفصيلي للمواعيد التي تخص الطلاب وأولياء الأمو.

التقويم الدراسي 1440/ 1441 في السعودية

ووفق الخطة الزمنية الدراسية لجميع الدراسية بالمملكة العربية السعودية، سواء بالمدارس الحكومية، أو الخاصة، أو الأهلية، للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، سيكون بداية أجازة نهاية العام الدراسي بتاريخ 18/ 10/ 1441 الموافق 11/ 6/ 2020 م، والذي يتضمن القويم المدرسي 1440/ 1441 موعد الأجازات الرسمية في السعودية.

كامل بيان التقويم المدرسي 1440/ 1441

هذا بيان الخطة الزمنية ومواعيد الدراسة بكل من الفصلين الدراسيين:

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من خلال الصورة السابقة نوضح لكم بيان تفصيلي للمواعيد:

بداية الفصل الدراسي الأول: 2 /1 / 1441هـ – 1/ 9/ 2019 م

إجازة اليوم الوطني: 24/ 1/ 1441 هـ -23/ 9/ 2019 م

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول: 25/ 4/ 1441- 22/ 12/ 2019 م

بداية أجازة منتصف العام: 7/ 5/ 1441 هـ – 2/ 1/ 2020 م

الدراسة للفصل الدراسي الثاني: تبدأ بتاريخ 24/ 5/ 1441 هـ – 19/ 1/ 2020 م

أجازة عيد الفطر: 14/ 9/ 1441 هـ- 7/ 5/ 2020 م.

الدراسة بعد عيد الفطر: 8/ 10/ 1441 هـ – 31/ 5/ 2020 م

اختبارات الفصل الدراسي الثاني: 10/ 10/ 1441 هـ – 2/ 6/ 2020 م

اجازة نهاية العام: تبدأ من 19/ 10/ 1441 هـ، 11/ 6/ 2020 م.

موقع وزارة التعليم السعودية

من خلال رابط موقع وزارة التعليم السعودية، المخصص لكل الخدمات التي يحتاجها الطالب بالمملكة العربية السعودية، ومن خلاله يتم معرفة كافة الأخبار، والدخول على الخدمات الالكترونية، مصل الدخول على نظام نور الإلكتروني المخصص للنتائج،وتسجيل الطلاب للدخول المدرسي.