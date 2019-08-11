السعودية اليوم / محافظ ضباء يعايد المرضى ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى



تبوك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

زار محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم المرضى المنومين بمستشفى ضباء العام حيث قدم لهم خلال الزيارة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما استقبل الحربي بمقر المحافظة المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والمواطنين بمناسبة العيد.

وثمّن محافظ ضباء خلال الاستقبال عاليًا الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة - حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.

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