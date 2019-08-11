مواطن إماراتي يهدي صديقه السعودي 3 ملايين بذرة لشجرة الغاف لزراعتها بالمملكة

أهدى مواطن إماراتي يدعى سالم القايدي، أحد أصدقائه السعوديين، نحو 3 ملايين بذرة لشجرة الغاف لزراعتها بالمملكة، لافتا إلى أن تلك الشجرة ترمز للقوة وتحدي الصعاب.

وأوضح القايدي، أنه فوجئ بانتشار مبادرته لزراعة 3 ملايين شجرة غاف بالمملكة على مواقع التواصل، وذلك بعد إهداء البذور لصديقه، مشيرا إلى أنه مغرم بالكثير من أصناف الأشجار خاصة الغاف وكثيرا ما يهدي أصدقاءه بذورها، كما قام بزرعها خلال أسفاره بمصر والسودان.

وبين وفقا لصحف إماراتية، أنه شغوف بالأشجار حيث يمتلك الآن مزارع متعددة معنية بزراعتها بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن الغاف تمثل أهمية كبيرة له خاصة أن الشيخ محمد بن راشد اختارها لتكون رمزا لعام التسامح، كما سبق اختيارها رمزا لاتحاد دولة الإمارات؛ لصلابتها.