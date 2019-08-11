قصة الصورة التي أثارت إعجاب الجميع على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل أمن يحمل رجل مسن بين ذراعيه مبتسما أثناء تأديته المناسك.
وقال مغردون إن الصورة تعكس إنسانية ونبل رجال الأمن الذين يشاركون في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، وخدمتهم لضيوف الرحمن.
ويبدو أن أحد الحجاج المسنين تعرض للتعب ونال الإرهاق منه فحمله رجل الأمن. وحظيت الصورة على تداول واسع بين المغردين حيث انهالت التعليقات بالإشادة بمواقفهم.
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