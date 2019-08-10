موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 توقيت صلاة العيد في كافة المدن السعودية 2019

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 لمعرفة توقيت صلاة العيد في كافة مدن المملكة العربية السعودية، حيث يتم البحث في الوقت الحالي عن توقيت صلاة عيد الأضحى في الرياض وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وموعد صلاة عيد الأضحى في جدة وغيرهم من المدن السعودية الأخرى، لذلك قمنا بتوفير ميعاد صلاة عيد الأضحى في السعودية للعام الهجري الجاري 1440 عبر موقع عرب نيوز.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية رسمياً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تجهيز وتهيئة ما يزيد عن 6510 مسجداً ومصلى في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية لأداء صلاة عيد الأضحى 1440 المبارك، كما أعلنت أيضاً عن قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه- بدفع نفقات الهدي عن حوالي 6500 حاج وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440

عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني الذي يحتفل به المسلمين حول العالم، وهو يوافق يوم العاشر من ذي الحجة بكل عامٍ هجريٍ بعد الانتهاء من الوقوف بعرفات، وهو ذكرى لقصة نبي الله “إبراهيم” عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، وهذه كانت رؤيا من الله تعالى يأمره بها بأن يقوم بالتضحية بابنه، وقد صدق إبراهيم عليه السلام الرؤيا، وعندما قص الرؤيا على ابنه إسماعيل قال له “افعل ما تؤمر”.

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وبعد أن تم تصديق الرؤيا من جانب سيدنا “إبراهيم” وولده “إسماعيل”، أمره اله عز وجل بأن يقوم بذبح أحد الأنعام (خروف، بقرة، جمل) للتقرب إلى الله، ثم توزيع لحم هذه الأضُحية على الأقارب والفقراء وأهل البيت، أما عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 فيمكنكم التعرف على مواقيت الصلاة في كافة المدن السعودية من خلال الجدول التالي:

م المدينة التوقيت م المدينة التوقيت 1 مكة المكرمة 6:12 صباحاً 2 المدينة المنورة 6:09 صباحاً 3 الرياض 5:40 صباحاً 4 جدة 6:15 صباحاً 5 الدمام 5:24 صباحاً 6 بريدة 5:49 صباحاً 7 أبها 6:05 صباحاً 8 حائل 5:56 صباحاً 9 تبوك 6:15 صباحاً 10 الباحة 6:07 صباحاً 11 جازان 6:07 صباحاً 12 نجران 6:00 صباحاً 13 سكاكا 5:59 صباحاً 14 عرعر 5:54 صباحاً 15 الطائف 6:10 صباحاً 16 عنيزة 5:49 صباحاً 17 الأحساء 5:28 صباحاً 18 خميس مشيط 6:04 صباحاً 19 الجبيل 5:25 صباحاً 20 ينبع 6:16 صباحاً 21 حفر الباطن 5:38 صباحاً 22 المجمعة 5:44 صباحاً 23 الدوادمي 5:50 صباحاً 24 الزلفى 5:45 صباحاً 25 الخرج 5:38 صباحاً 26 السليل 5:50 صباحاً 27 الرس 5:51 صباحاً 28 شقراء 5:45 صباحاً 29 طريف 6:02 صباحاً 30 الوجه 6:19 صباحاً 31 بيشة 6:03 صباحاً 32 القريات 6:08 صباحاً 33 الأفلاج 5:44 صباحاً 34 الخفجي 5:28 صباحاً 35 تيماء 6:09 صباحاً 36 رابغ 6:14 صباحاً 37 رفحاء 5:46 صباحاً 38 العلا 6:13 صباحاً 39 أملج 6:17 صباحاً 40 عفيف 5:57 صباحاً

توقيت صلاة عيد الأضحى 2019

أرفقنا لمتابيعنا متابعي موقع عرب نيوز موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 وفقاً لتقويم أم القرى من خلال الجدول المرفق، كما يمكنكم التعرف على توقيتات صلاة عيد الأضحى 1440 في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية من خلال الصورة المرفقة بالمقال، ومن يرغب في التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2019 يمكنه ذلك عبر موقع عرب نيوز، وكل عام وأنتم جميعاً بكل خير.