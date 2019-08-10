موعد صلاة عيد الأضحى 1440 بالمدن السعودية الرياض – مكة -المدينة المنورة- الاحساء|موعد أول أيام...

نوفر لكم اليوم موعد صلاة عيد الأضحى السعودية من خلال الكثير من المدن السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية يهتم أهلها بأداء الصلاة، وخصوصًا وأنها بلد الحرمين الشريفين، وبها جبل عرفات الذي يقف به المسلمين في يوم وقفة عرفات التي تسبق عيد الأضحى.

شاهد وقفة عرفات 1440 مباشر لحظة بلحظة والقنوات الناقلة لوقفة عرفات يوم السبت 10/8/2019 وسماع خطبة عرفات

موعد صلاة عيد الأضحى في مناطق السعودية 2019/1440

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موعد صلاة عيد الأضحى السعودية

لقد أعلنت المملكة العربية السعودية قبل أي دولة أخرى عن موعد عيد الأضحى المبارك وذلك يرجع إلى أنه كان ينبغي عليها أن تقوم بتحديد موعد يوم عرفات، الذي يقف به الحجاج بجبل عرفات لأداء أحد أركان الحج المهمة، وقد أعلن أن موعد وقفة عرفات سيكون يوم السبت العاشر من شهر أغسطس الجاري، وكذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون الأحد الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية

والمملكة العربية السعودية يوجد بها العديد من المدن والمحافظات، ويسأل سكان كل محافظة أو مدينة عن موعد أداء الصلاة والتي ستكون كالتالي:

خميس 5:49 صباحًا عرعر 5:06 صباحًا مكة 5:54 صباحًا نجران 5:27 صباحًا ينبع 5:55 صباحًا بريدة 5:26 صباحًا جدة 5:55 صباحًا جيزان 5:50 صباحًا حائل 5:35 صباحًا حفر الباطن 5:14 صباحًا المبرز 5:06 صباحًا المدينة 5:20 صباحًا المذنب 5:26 صباحًا النماص 5:50 صباحًا الهفوف 5:06 صباحًا الظهران 5:02 صباحًا القريات 5:43 صباحًا القصيم 5:22 صباحًا القطيف5:03 صباحًا الليف 5:53 صباحًا الدوادمي 5:30 صباحًا القصيم 5:29 صباحًا الرياض 5:49 صباحًا الزلفي 5:22 صباحًا الطائف 5:53 صباحًا الجوف 5:05 صباحًا الخبر 5:02 صباحًا الخرج 5:18 صباحًا الخفجي 5:05 صباحًا الدمام 5:04 صباحًا أبها 5:49 صباحًا الأفلاج 5:23 صباحًا الأحساء 5:06 صباحًا الباحة 5:50 صباحًا الجبيل 5:04 صباحًا

ونحن وأسرة موقعنا نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.