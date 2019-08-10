“الجوازات” شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440/2019 ورسوم تجديد الإقامة والفئات المعفاة من...

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440، لقد نشرت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية على “تويتر” مجموعة من القرارات بشأن زيادة أسعار تجديد الاقامة للوافدين ممن يشغلون القطاع الخاص، وقامت بوضع مجموعة من الشروط الإضافية لكافة الوافدين، ممن يرغبون في تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لعام 1440/ 2019، كما حددت رسوم تجديد الإقامة للوافدين، وكشفت أيضا عن الفئات المعفاة من تلك الرسوم.

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440

أعلنت الجوازات بالمملكة العربية السعودية عن شروط تجديد الإقامة للوافدين، حيث تداولت أخبار تخص المقيمين على أراضي المملكة، الذين يشغلون القطاع الخاص بالسعودية، والتي تدور حول زيادة رسوم تجديد الإقامة الخاصة بهم، ولقد أجابت المديرية العامة للجوازات بالمملكة عن هذه الأسئلة التي شغلت عقول هؤلاء وقامت بالإجابة عبر حسابها في “تويتر” لكي تتجلى الحقيقة أمام أعينهم، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء عبر السطور الآتية.

تجديد الإقامة للوافدين بالسعودية 1440

قالت صحيفة “عين اليوم” بالمملكة، أنها قد أجابت عن بعض التساؤلات التي طرحتها مقيمة بخصوص هذه الأخبار السالف ذكرها، حيث قالت عشية أمس “السلام عليكم.. ما مدى مصداقية نبأ زيادة رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة لمن يشغلون القطاع الخاص.

أما بشأن شروط تجديد الإقامة للوافدين في المملكة تكمن في أربعة شروط يلزم على الكل الخضوع لها وذلك ابتداء من اليوم وحتى نهاية عام 2018 وهي:

التأمين الصحي.

ضمان دفع الرسوم المطالب بها.

ضمان دفع مخالفات المرور.

الإلتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبه للتجديد.

واجابت “الجوازات” فورا بعد عدة دقائق على السائلة حيث قالت “وعليكم السلام، برجاء مطالعة الرابط المرفق للإفادة. وشكرا لك”، وارفق الرابط الخاص برسوم خدمات الجوازات، حيث افصح عن قيمة مبلغ رسوم تجديد إقامة عمالة الشركات والتي بلغت نحو 650 ريال سعودي حيث انها ثابتة كما كانت في السابق دون رفع قيمتها.

شروط تجديد إقامة وافد بالسعودية

لقد افصحت السعودية في الفترة الماضية عن شروط تجديد الإقامة للوافدين وعن قرارها بشأن تقليل فترة الإقامة للوافدين على أرضها من 6 أعوام إلي 4 أعوام وكذلك تقليل مدة رخصة العمل من 6 أعوام إلى 4 أعوام وذلك بدافع منها لتقليل عدد المقيمين على أراضيها ليأخذ الكثير من أبناء السعودية محلهم في مختلف القطاعات وذلك بناء خطة لتصفية عدد كبير منهم قبل ختام 2018.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن عدد القرارات بشأن الوافدين في وقت ماض، بناء على عدد من الأسئلة والتي تخص زيادة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في المملكة 1439_2018 علما بأن هذه الرسوم تثير القلق لجميع المقيمين بعد معرفتهم بهذه الزيادة في قيمة رسوم المرافقين لهذه السنة مما زاد خوفهم في حالة عدم المقدرة على السداد، واضطرارهم لترك المملكة.

تحديث 25/10/2018: فيما يتعلق بتجديد الإقامة للوافدين بالمملكة، فقد قامت المملكة العربية السعودية بإصدار عدد من القرارات التي تخص الوافدين الأجانب المقيمين على أراضيها والتي تشتمل على زيادة قيمة الرسوم، حيث أعلنت عن قيمة رسوم المرافقين مما تسبب بحالة من القلق عند فئة الوافدين وذلك لعدم استطاعتهم دفع تلك الرسوم ، الأمر الذي قد يعرضهم للترحيل من المملكة.

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الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

صرحت الجوازات أنه يوجد بعض الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة والتي تتلخص في الآتي :

المواليد من أبناء الوافدين والمولودين في السعودية.

الطلاب ممن لديهم تأشيرة الدراسة.

من يرغبون في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من أراضي المملكة.

جدير بالذكر أنه جاء سؤالا لحساب “الجوازات” على تويتر، من سيدة، حيث قالت: “أنا زوجة مواطن وأرملة، بخصوص الإقامة هايكون عليها رسوم ولا مش عليها رسوم؟” وأجابت الجوازات على السيدة قائلة: “أهلا بك، تستطيعين تجديد هوية زوجة مواطن 4 أعوام، ورسوم تجديد الهوية 500 ريال للعام الواحد.

تحديث:

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 1440

أعلنت المملكة في وقت سابق عن قرار نهائي حول رسوم المقيمين بالسعودية ورسوم تجديد الإقامة بالمملكة 1440، حيث صرحت وزارة العمل بالتضامن مع إدارة الجوازات بالمملكة عن تخفيض فترة تأشيرة الإقامة من 6 أعوام إلى 4 أعوام، كما أعلنت عن قرارات جديدة حول رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2019، وتغيير الوظيفة، وأسعار تجديد إقامة العمالة المنزلية، من خلال أبشر الجوازات بالمملكة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل فيما يلي:

رسوم الإقامة للوافدين وصلت 650 ريال سعودي.

رسوم المرافقين سواء للمواليد الجديد أو إدراج تابع من خارج المملكة بلغت نحو 2000 ريال سعودي.

أسعار تغيير المهنة للمغتربين وصلت نحو 1000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة بلغت 2000 ريال سعودي وذلك للمرة الأولى.

أسعار نقل الكفالة لثاني مرة وصلت 4000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة لثالث مرة وصلت 6000 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة عمالة الشركات

أجابت الجوازات بالمملكة عن عدة تساؤلات بشأن رسوم تجديد الإقامة للعاملين في الشركات للعام الجاري 2019 من خلال موقعها الخاص على ” تويتر” حيث أفادت الجوازات: بأن رسوم تجديد الإقامة لعمال الشركات لم تتغير ولا زالت كما هي، بنحو 650 ريال، من دون أي نقص ولا زيادة.

المهن التي لاتحتاج إلى كفيل

فيما يخص المهن التي لا تحتاج إلي كفيل في السعودية فهي: “المهن الإدارية، مهنة المدير التنفيذي، مهنة مدير المبيعات، مهنة المحاسب، مهنة السكرتير التنفيذي، مهنة المدير الإداري، مهنة مدير حسابات، مهنة مهندس مدني، مهنة مهندس إنشائي، مهنة مهندس كهرباء، مهنة مهندس ميكانيكا، المهن الطبية”.

الجوازات تعلن عن أسعار رسوم تأشيرة الزيارات العائلية ورسوم نقل الكفالة وتجديد الإقامة لعام 2019

لقد صدرت بعض القرارات التي تخص الوافدين بالمملكة العربية السعودية، وهي العمل على تقليل فترة إقامة الوافدين في السعودية من ستة أعوام إلى أربع أعوام فقط، ويرمي هذا القرار للتقليل من أعداد الوافدين بالمملكة، لكي تتمكن العمالة الوطنية والتي تعاني من البطالة، من الحصول على فرص عمل في وطنهم وتوافر فرص داخل سوق العمل، تعد هذه الشروط هامة للغاية ويجب أخذها في الإعتبار وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030.

تحديث: تقوم الجوازات بالمملكة بإجراء تغييرات من حين لآخر بشأن تجديد الإقامة للوافدين بالسعودية 2019، لذلك يجب على كافة الوافدين تحري البحث الدائم، ومطالعة أخبار الجوازات بصفة مستمرة، للإطلاع على آخر المستجدات، لكي لا تقوم وزارة العدل بالمملكة بتنفيذ عقوبة بحقك.

نظام الإقامة المميزة بالسعودية

لمن يتساءل عن نظام الإقامة المميزة على أراضي المملكة العربية السعودية، فقد جاء هذا النظام عقب قرار الجرين كارد المقدم من جانب سمو الأمير محمد بن سلمان سنة 2016، ولقد جاء نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية السعودية 2030، ويمكن هذا النظام العرب والمسلمين من العيش لفترة طويلة داخل السعودية، الأمر الذي يساعد في زيادة الاستثمار والنهوض بالجانب الاقتصادي بالمملكة.