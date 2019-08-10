الضمان الاجتماعي | رابط الاستعلام عن المساعدة  المقطوعة شهر ذو الحجة 1440

يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن “ الضمان الاجتماعي المقطوعة” ، ونقدم لكم متابعى موقع نجوم مصرية موعد صرف الدفعة 21 وكيفية الاستعلام عنها، وتم تقديم موعد صرفها تزامنا مع مناسبة عيد الاضحى المبارك، ليتمكن المستفيدين من شراء مستلزماتهم، وتم إيداع اكثر من 2 مليار ريال سعودي الى حسابات المستحقين، فى دفعة شهر ذي الحجة 1440 هـ، يتم صرفها لمن استوفواء القواعد والشروط من قبل وزارة العمل، ويتم صرفها لمحدودي الدخل والارامل والمطلقات وعائلات المساجين، ويجب تطابق الشروط اللازمة التي حددتها وزاة العمل لقبول الطلب وامكانية صرف المساعدة المقطوعة .

المساعدة المقطوعة

وقررت وزارة العمل السعودية صرف الدفعة 21 فى يوم الـ 8 من شهر أغسطس 2019 بدلا من اليوم العاشر من الشهر نفسه، ويجب استيفاء كافة الشروط لكي يتمكن المستفيدين من صرف المساعدة، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وان يقيم المستفيد بشكل دائم داخل اراضي المملكة العربية السعودية، وان لا يقيم خارج المملكة لاكثر من تسعين يوم خلال الـ 12 شهر الماضية، ويتم إستثناء ابنة أو أبن المواطنو والزوج أو الزوجة الغير سعودي الجنسية ، ويشترط أيضا عدم تواجد المستفيد داخل السجون أو دور الإيواء الحكومية.

وقد نوه حساب المواطن على انه اذا تم حدوث اي تغيرات فى بيانات المستفيدين يجب الدخول على بوابة وزارة العمل، والدخول الى الحساب الخاص بكم وتعديل البيانات، وسوف يتم التحقق منها من قبل حساب المواطن ودراسه حالتها مرة أخرى .