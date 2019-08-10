“اعرف الآن” موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2019/1440 وقت الساعة صلاة العيد في مصر

نقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى 1440، حيث ما زلنا نتابع معكم قراءنا الكرام تقديم التقارير المتتالية حول توقيت صلاة العيد في كافة الدول العربية، وسوف نختص بهذا المقال موعد صلاة العيد 2019-1440 في مناطق السعودية حتى يتثنى لنا ولكم التعرف على موعد وقت صلاة العيد الأضحى في أبها، الإفلاج، الأحساء، الباحة، الجبيل، الجوف، الخبر، الخرج، الخفجي، الدمام، الدوادمي، القصيم، الرياض، الزلفى، الطائف، الظهران، القريات، موعد صلاة عيد الأضحى في القطيف، الليف، المبرز، المدينة المنورة، النماص، الهفوف، بريدة، جدة، جيزان، وقت صلاة العيد في حائل، حفر الباطن، خميس مشيط، عرعر، نجران، ينبع، وغيرها من المناطق الأخرى، والكثير يود الآن معرفة موعد صلاة العيد في مدينته والذهاب لأماكن الصلاة التي تخصصها أمانات المناطق وتجهزها للمواطنين.

وقد أكدت مصادر مطلعة وموثوقة أن أول أيام أيام عيد الأضحى 1440 هذا العام سوف يكون يوم 11 أغسطس 2019 والموافق الأحد 10 ذو الحجة وستكون الأجواء لطيفة وهادئة على جميع أنحاء المملكة، وأكدت مصادر انه متوقع حدوث انخفاض طفيف في حرارة الأجواء.

وقت صلاة عيد الأضحى 1440-2019

بين أيديكم من خلال السطور القادمة مواعيد توقيت صلاة عيد الأضحى 1440 في جميع مناطق السعودية، وسيكون موعد صلاة العيد الأضحى في الرياض في تمام الساعة 5:49 صباحا، وموعد صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 5:50، أما عن مكة المكرمة فسوف يكون في تمام الساعة 5:24 دقيقة وسوف يكون توقيت صلاة عيد الأضحى في جدة 5:21 دقيقة صباحا كل عام وانتم بخير.

موعد صلاة عيد الأضحى في نجران مكة خميس ينبع عرعر 1440

وقت صلاة العيد في خميس 5:49 صباحًا

وقت صلاة العيد في عرعر 5:06 صباحًا

وقت صلاة العيد في مكة 5:54 صباحًا

وقت صلاة العيد في نجران 5:27 صباحًا

وقت صلاة العيد في ينبع 5:55 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في حفر الباطن جيزان جدة بريدة حائل 1440

وقت صلاة العيد في بريدة 5:26 صباحًا

وقت صلاة العيد في جدة 5:55 صباحًا

وقت صلاة العيد في جيزان 5:50 صباحًا

وقت صلاة العيد في حائل 5:35 صباحًا

وقت صلاة العيد في حفر الباطن 5:14 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في المذنب المبرز المدينة المنورة الهفوف النماص 1440

وقت صلاة العيد في المبرز 5:06 صباحًا

وقت صلاة العيد في المدينة 5:20 صباحًا

وقت صلاة العيد في المذنب 5:26 صباحًا

وقت صلاة العيد في النماص 5:50 صباحًا

وقت صلاة العيد في الهفوف 5:06 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الليث القريات الظهران القطيف القصيم 1440

وقت صلاة العيد في الظهران 5:02 صباحًا

وقت صلاة العيد في القريات 5:43 صباحًا

وقت صلاة العيد في القصيم 5:22 صباحًا

وقت صلاة العيد في القطيف5:03 صباحًا

وقت صلاة العيد في الليف 5:53 صباحًا

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موعد صلاة عيد الأضحى في القصيم الرس الدوادمي الزلفي الطائف الرياض 1440

وقت صلاة العيد في الدوادمي 5:30 صباحًا

وقت صلاة العيد في القصيم 5:29 صباحًا

وقت صلاة العيد في الرياض 5:49 صباحًا

وقت صلاة العيد في الزلفي 5:22 صباحًا

وقت صلاة العيد في الطائف 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الخبر الجوف الخرج الخفجي الدمام 1440

وقت صلاة العيد في الجوف 5:05 صباحًا

وقت صلاة العيد في الخبر 5:02 صباحًا

وقت صلاة العيد في الخرج 5:18 صباحًا

وقت صلاة العيد في الخفجي 5:05 صباحًا

وقت صلاة العيد في الدمام 5:04 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الافلاج أبها الجبيل الباحة الأحساء 1440

وقت صلاة العيد في أبها 5:49 صباحًا

وقت صلاة العيد في الأفلاج 5:23 صباحًا

وقت صلاة العيد في الأحساء 5:06 صباحًا

وقت صلاة العيد في الباحة 5:50 صباحًا

وقت صلاة العيد في الجبيل 5:04 صباحًا

وكما هو المعروف من كل عام في هذه المناسبة السعيدة سيقوم أمراء المناطق بتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بجانب المواطنين في المساجد بمناطق المملكة السعودية واستقبال المهنئين في قصر الحكم بعد صلاة العيد ويتناولوا معهم الإفطار.

توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر 2019

وبخلاف ما قدمناه بخصوص موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440، نوفر لكم عبر السطور القليلة القادمة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2019 بالمدن المختلفة.

القاهرة: الساعة 05:45 صباحا

الجيزة: الساعة 05:45 صباحا

كفر الشيخ: الساعة 05:44 صباحا

الفيوم: الساعة 05:47 صباحا

الإسكندرية: الساعة 05:48 صباحا

طنطا: الساعة 05:45 صباحا

أسيوط: الساعة 05:49 صباحا

حلايب وشلاتين: الساعة 05:34 صباحا

السلوم: الساعة 06:06 صباحا

دمياط: الساعة 05:40 صباحا

مطروح: الساعة 05:59 صباحا

وذلك بعدما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 والذي سيكون أول أيامه يوم الأحد 11-8-2019، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي.