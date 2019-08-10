مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر وقوف الحجيج على جبل عرفات الآن 2019 – 1440

نتابع خلال الساعات القادمة مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر 2019 – 1440 هجريا، ونتابع رابط الوقوف على جبل عرفات الآن من خلال القناة السعودية الأولي اون لاين حي بدون تقطيع.

كلنا ندرك مدى أهمية يوم عرفة، ومدى الثواب والأجر الذي يناله من يقوم بصيام ذلك اليوم الجليل، وبالطبع هو أهم ركن في أركان الحج، حيث أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، مؤكدا على أهمية هذا اليوم من حيث المناسك وأداءها.

وأشار العلماء والشيوخ أنه يفضل الدعاء يوم وقفة عرفة بث مباشر والتكبير المستمر “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

وقفة عرفة بث مباشر

ونتابع عبر بوابة عرب فور نيوز الحجاج وهم يتضرعون على جبل الرحمة، ويستمعون في هذا اليوم إلى خطبة يوم عرفة التي يلقيها الشيخ إلى الحجاج.

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ونضع هنا لكل المسلمين الذين يتشوقون لرؤية هذا المكان العظيم، ورؤية أقاربهم وأصدقائهم ممن كتب الله لهم حج بيته الحرام هذا العام لأداء فريضة الحج.

من مكة المكرمة وعبر القناة السعودية الأولى ننقل لكم شعائر وقفة عرفات بث مباشر لكل المسلمين حول العالم للاستمتاع بهذا المشهد الرائع، يا رب تقبل منهم صالح الأعمال.