شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجتهد يعلن قبل قليل عن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر حساب مجتهد قبل قليل ان الملك سلمان انتقل الى رحمة الله بعد ان تعرض لوعكة صحية

Advertisements

واشار مجتهد في منشور عبر حسابه بتويتر ان هناك خلافات داخل الاسرة الحاكمة حول اعلان محمد سلمان حاكم للسعودية وان هناك عدد كبير من ابناء الملك عبدالعزيز يعارضون اعلانه الملك

واضاف ان الاعلان رسميا عن وفاة الملك قد يتم خلال الساعات القادمة