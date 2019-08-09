شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجتهد يعلن قبل قليل عن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نشر حساب مجتهد قبل قليل ان الملك سلمان انتقل الى رحمة الله بعد ان تعرض لوعكة صحية
واشار مجتهد في منشور عبر حسابه بتويتر ان هناك خلافات داخل الاسرة الحاكمة حول اعلان محمد سلمان حاكم للسعودية وان هناك عدد كبير من ابناء الملك عبدالعزيز يعارضون اعلانه الملك
واضاف ان الاعلان رسميا عن وفاة الملك قد يتم خلال الساعات القادمة
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