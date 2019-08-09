حالة الطقس المتوقعة بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة في “يوم التروية”

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس خلال الساعات القادمة غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحواً على المدينة المنورة، وغائماً جزئياً على جدة.

وذكرت الهيئة أن درجة الحرارة في مكة المكرمة اليوم الجمعة (يوم التروية) تصل إلى 30 درجة، وفي المدينة المنورة 32 درجة، و30 درجة في مشعر عرفات. أما في مشعري مزدلفة ومنى فتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في جدة إلى 32 درجة مئوية.