“التجارة” تمنح أكثر من ألفي تصريح لمنفذ بيع في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

منحت وزارة التجارة والاستثمار 2.073 تصريح لمنفذ بيع في المشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات التموينية خلال موسم الحج لهذا العام. وتشرف الفرق الرقابية بالوزارة على تمركز 503 شاحنات في مواقعها المحددة، وتتابع 1.187 سيارة متجولة محمّلة بالسلع الغذائية والمياه والعصائر والمرطبات في المشاعر المقدسة. وتراقب فرق الوزارة أكثر من 383 منفذاً تجارياً وعربة طعام متنقلة “فود ترك”؛ للتحقق من جودة السلع الغذائية المعروضة من خلالها وصلاحيتها للاستهلاك، وعدم المغالاة في أسعارها.

وأهابت الوزارة بعموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم “1900”، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.