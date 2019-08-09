قنصلية السعودية بمومباي تُحذِّر رعايا المملكة من “أمطار كيرلا”

دعت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية، اليوم الجمعة، مواطني المملكة في ولاية كيرلا لأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب الأمطار التي تهطل على المنطقة بمعدلات مرتفعة. وقالت القنصلية، في بيانٍ: “نظرًا لاستمرار هطول الأمطار بمعدلات مرتفعة في ولاية كيرلا بالهند وما جاورها، تهيب القنصلية العامة في مومباي جميع الإخوة المواطنين المتواجدين في الولاية، أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر”. وأضاف البيان: “(القنصلية) تأمل من جميع المواطنين هناك تزويدها ببيانات الاتصال بهم، وذلك حتى تتمكّن من متابعتهم، والله خير الحافظين”. وأمس الخميس، أعلن مسؤولون هنديون مصرع 33 شخصًا على الأقل، ونزوح 180 ألف شخص عن منازلهم؛ بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب مياه الأنهار بأنحاء شاسعة في غرب وجنوب البلاد. وفاضت الأنهار مع إطلاق السلطات المياه من السدود، التي امتلأت خزاناتها بعد أن شهدت بعض المناطق مثل كولهابور، هطول ما يصل إلى 670 مليمترًا من الأمطار خلال أسبوع.

من جانبه، قال المسؤول الإداري ديباك مهايسكار: “إذا انهمر المزيد من المطر، فلن يكون أمامنا خيار سوى إطلاق المياه في الأنهار”، لافتًا إلى أنّ خزانات كثيرة امتلأت في مدينة بونا الصناعية بالولاية. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة “رويترز”، أنّ قاربًا مكتظًا بالقرويين الذين كانوا يحاولون الفرار من الفيضانات، انقلب أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل، فيما يبحث المنقذون عن ثلاثة أو أربعة مفقودين. وأشار إلى أنّ آلاف العربات عُلقت على طريق سريع يربط العاصمة المالية مومباي بالمركز التكنولوجي في الجنوب بنجالورو، بعدما غمرت المياه الطريق في بعض الأنحاء.