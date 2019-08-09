مساعدة المقطوعة عبر رقم الطلب في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يحرص الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من أجل معرفة موعد إيداع المقطوعة، وذلك بسبب تأخر صرفها مقارنة بالمرات السابقة، هذا ومن المتوقع أن يتم صرف المقطوعة قبل عيد الأضحي المبارك حسب العديد من المصادر التي تحدث عن ذلك، ولم تعلق وزارة العمل والتنمية الإجتماعي بخصوص هذا الشأن، وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال إطلاق العديد من الوسوم بإن يتم إيداع المقطوعة خلال الأيام القادمة، وذلك بفعل غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار بسبب الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق التوزان الإقتصادي والمالي.

الفئات المستفيدة من المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . أسر السجناء . الأرامل والمطلقات . الأسرة التي غاب عنها عائلها .

شروط المقطوعة في الضمان

يجب أن يكون المقدم سعودي الأصل والجنسية والمنشأة. يجب أن يكون من ذات الدخل المنخفض او المحدود . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتقديم المساعدة .

الإستعلام في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً إلكترونياً من أجل التسهيل على المواطن السعودي في سبيل التخفيف عن المواطن السعودي عناء الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي، والعمل على تسهيل الوقت والجهد، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات في سبيل الحياة الكريمة للمواطن السعودي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي المقطوعة