5 معلومات يجب أن تعرفها عن محمد بن حسن آل الشيخ خطيب يوم عرفه لسنة 1440 هجريًا

صدر قرار رسمي منذ قليل بتعيين عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ ليكون خطيبًا ليوم عرفه لسنة 1440 هجريًا، وذلك بعدما رأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأن الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ هو الأحق هذا العام ليحظى بهذا الشرف الكبير ولينضم لمجموعة من أكبر علماء المسلمين الذين نالوا شرف إلقاء خطبة يوم عرفه.

الجدير بالذكر، بأن الشيخ “حسين آل الشيخ” كان هو خطيب يوم عرفه في السنة الماضية، ولكن هذا العام قد أسندت الرئاسة العامة لشئون الحرمين مهمة إلقاء خطبة يوم عرفة لسنة 1440 هجريًا إلى الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والذي يعد أحد كبار المراجع في الحديث الشريف وروايته وتفسيره.

من هو محمد بن حسن آل الشيخ؟

إسمه بالكامل هو محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ويعد واحد من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي والعالم الإسلامي بأكلمه، وقد درس في المدارس النظامية في المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وبعد ذلك إلتحق محمد بن حسن آل الشيخ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وبعد تخرجه من الجامعة، لم يتوقف مشوار الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في التعليم، حيث إلتحق بالمعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، وتخرج منه وتحصل على درجة الماجستير، وبعد ذلك قد تم تعيينه كمحاضر في كلية الشريعة، وظل في هذه الوظيفة لمدة 10 سنوات كاملة.

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أهم الوظائف التي تقلدها محمد بن حسن آل الشيخ خطيب يوم عرفه

لم تكن وظيفة محاضر في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود هي أكبر المناصب التي وصل لها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، حيث تم تعيينه في وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وبعد ذلك قد أصبح الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضواً بمجلس هيئة كِبار العلماء بتاريخ 3/ 3/ 1426هـ.

ومن المناصب الأخرى التي تقلدها محمد بن حسن آل الشيخ هو منصب عضو في لجنة البحوث والفتوى والتي تتفرع من هيئة كبار العلماء في عام 1426 هجريًا.

معلومات يجب أن تعرفها عن محمد بن حسن آل الشيخ

يحظى الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ بإحترام بالغ من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية، حيث يعد واحد من أكبر مراجع الحديث النبوي وتفسيره، وكذلك يعمل محمد بن حسن آل الشيخ في منصف رئيس مجلس الأوقاف الفرعي في منطقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وكذلك عين الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ كخطيب في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ “عليه رحمه الله”، وذلك منذ عام 1412 هجريًا، وشارك في العديد من اللجان الإسلامية في المملكة العربية السعودية على مدار سنوات طويلة مضت.