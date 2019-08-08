، إلغاء عقود عدد من الأطباء الباكستانيين بالسعودية.. تعرف على السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - معظمهم انتدبوا في 2016 عقب مقابلات في كراتشي ولاهور وإسلام آباد

وجّهت الصحة السعودية الحاصلين على درجتي الماجستير في الجراحة والدكتوراه في الطب بـباكستان، من العاملين في المستشفيات السعودية، بالمغادرة أو الاستعداد للترحيل بعد استبعادهم من قائمة الأهلية للتوظيف بمستشفياتها، على خلفية افتقارهم لبرنامج تدريبي منظم.

وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية فإن هذا القرار السعودي اتبعته دول عربية، حيث اتخذت قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين خطوة مماثلة.

وأضافت أن السعودية رفضت توظيف الأطباء الحاصلين على الدرجتين الطبيتين؛ لأنهم يفتقرون إلى برنامج تدريبي منظم، وهو شرط إلزامي لتوظيف المسعفين الطبيين في المملكة.

وقد تم انتداب معظم الأطباء المعنيين من قبل وزارة الصحة السعودية في عام 2016 عندما أجرت مقابلات في كراتشي ولاهور وإسلام آباد.

وألقى بعض الأطباء المتضررين وكبار مسؤولي الصحة في باكستان باللوم على كلية الأطباء والجراحين في باكستان؛ بسبب "الأضرار بالمسيرة المهنية" لمئات الأطباء.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أحد خطابات إنهاء الخدمة لعدة أطباء باكستانيين صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ووصف الدكتور أسعد نور ميرزا المتحدث باسم رابطة الأطباء والجراحين في باكستان، هذه الخطوة "بانتكاسة لمؤهلات الدرجة العلمية الكبيرة في باكستان".