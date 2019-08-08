“رابط” الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن برقم الهوية .. هنا رابط التحقق

يمكن التحقق من نتيجة الأهلية عن طريق الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن برقم الهوية، حيث وفر البرنامج السعودي للدعم رابط خدمة الاستعلام عن حساب المواطن، لكي يستطيع جميع المستفيدين والمستفيدات قيمة أجمالي الدفعة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، حيث سيتم صدور نتائج الأهلية خلال ساعات قليلة، لذا يجب علي جميع المواطنين والمواطنات الدخول علي الموقع الرسمي من اجل الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية.

من جهة اخري تتواصل عمليات التسجيل في برنامج حساب المواطن من اجل أن يلتحق المواطنين بالحصول علي الدفعة الجديدة في الشهر المقبل، حيث يهدف البرنامج السعودي الحكومي إلى مد يد العون لمساعدة الأسر السعودية من محدودي الدخل في مواجهة غلاء الأسعار لكي يستطيعون شراء كافة المستلزمات الضرورية التي تحتجاها كل أسرة بالمملكة العربية السعودية، حيث حث المتحدث الرسمي للبرنامج عبر الصفحة الرسمية لخدمة العملاء التابعة للبرنامج السعودي لحساب مواطن جميع المواطنين الذين لم يسجلوا بالموقع الإلكتروني الدخول عليه من اجل رفع كافة المستندات من اجل التقديم في البرنامج بشكل إلكتروني

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية لجميع المستفيدين، وذلك من خلال الدخول علي رابط التالي موقع حساب المواطن الرسمي، من ثم يقوم المستفيد من التحقق من الأهلية من خلال تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية والرقم السري، حيث يمكن معرفة دخلك الشهري والاطلاع علي كافة بيانات المتعلقة بخدمة نتائج الأهلية والاستحقاق بكل سهولة ويسر.