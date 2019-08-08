مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي للشهر الحالي 1440 هـ

نرصد لكم ونتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية، مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث أنه من المتوقع أن يتم إيداع المقطوعة خلال الأيام القادمة، حيث أنه طالب العديد من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار ان يتم إيداع المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل التجهيز والتحضير لعيد الأضحي المبارك، وقد إنتشرت العديد من الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي التي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة للمستفيدين، يذكر ان مساعدة المقطوعة تعتبر من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل خدمة المواطن في دولة المملكة والعمل على مساعدته في محال للتخفيف عنه العبء المتراكم على المواطن بسبب إرتفاع الأسعار والخدمات وسلع.

تعرف شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي

الأسرة ذات الدخل المنخفض أوالأسرة التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. يعتبر 30 ألف ريال سعودي الحد الأعلى للمساعدة. يجب تقديم للإستفادة من مساعدة المقطوعة بعد أن يمر عام كامل على الإستفادة من المقطوعة الماضية . يتم تحديد الإعانة وفقاً للعديد من العوامل ومن أبرزها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد أتاحت الوازرة الموقع من أجل التخفيف عن المواطن السعودي والتسهيل على المواطن السعودية، حيث يمكنك الإستعلام من خلال زيارة الموقع التالي الضمان الإجتماعي