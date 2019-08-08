“sakani” الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان برقم الهوية عبر بوابة سكني وزارة الإسكان...

وزارة الإسكان السعودية أطلقت خدمة الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان برقم الهوية، وذلك لكي يستعلم جميع المستفيدين والمستفيدات علي موعد الحصول علي واحدتهم السكنية وذلك عن طريق الدخول علي بوابة سكني نظام الحجز الإلكتروني علي شبكة الأنترنت، وذلك للتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بأسماء الفائزين بالقرعة، حيث يمكن الإطلاع على تفاصيل الدفعة الأخيرة عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين السعوديين فقط، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان بأسفل هذه المقالة حتي نسهل الأمر علي جميع المستفيدين والمستفيدات للتعرف علي أسماء مستحقي الدعم السكني.

وزارة الإسكان السعودية خصصت التقديم على بوابة الدعم السكني أسكان وزارة الإسكان، لكي يستطيع جميع المواطنين التسجيل في برنامج سكني، للحصول علي الوحدات السكنية التي إنشاتها الوزارة في العديد من المحافظات علي مستوي المملكة العربية السعودية، تأتي هذه المبادرة السعودية للمطورين من اجل حل مشاكل بعض المواطنين المقبولين علي الزواج في عمر الشباب.

الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان برقم الهوية

كما يمكن الحصول علي الدعم النقدي أيضا من خلال الصندوق العقاري، حيث يقدم صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية العديد من الحلول من اجل حل مشكلة أزمة الإسكان بالأراضي الحجازية، حيث يمكن معرفة أرقام مستحقي الدعم السكني لجميع المواطنين عن طريق الدخول علي بوابة سكني، وكما هو موضح بالصور التالية يلزم علي المستعلم إدخال بعض البيانات.

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عقب إدخال رقم الهوية الوطنية بجانب خانة خدمة “الاستعلام عن المستفيد برقم الهوية” سنقوم بالنقر علي أيقونة تحقق، من اجل البحث عن أسماء المستفيدين من سكني، كما يمكن أيضا للمواطنين الاتصال علي رقم خدمة العملاء في حالة وجود أي مشاكل تواجهكم بداخل الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان في السعودية، حيث يمكن الاتصال علي الرقم التالي“199090” من أجل الإجابة عن كافة الاستفسارات وعلي راسها الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان.