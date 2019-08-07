قصة وفاة الدكتورة منال السبيعي في السعودية - من هي ؟

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" خلال الساعات الماضية من مساء يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، في خبر وفاة الدكتورة منال السبيعي جراء تعرضها لحادث في المملكة العربية السعودية، فيما نفى آخرون ما يجري تداوله حول الدكتورة الجامعية.

ونعى العشرات من الناشطين في موقع تويتر الدكتورة منال السبيعي، مشيرين إلى أنها توفيت اليوم في إحدى الأحياء السعودية اليوم، إذ كتب أحد النشطاء من أقاربها ناعيا إياها : "الله يرحمها ويغفرلها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنة اللهم ثبتها عند السؤال".

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وأضاف ناعيا منال السبيعي : "نسأل الله الذي اذاقني مُر الفراق ان يذيقني حلو اللقاء بك في جنات النعيم عند رب رحيم اللهم ا فتح لعادل ابواب جنتك الثمانيه اللهم طيب مضجعه وعطر مشهده ونور مرقده ربي لاتدع له ذنباً الا غفرته وارحمه رحمه واسعه يارب واجمعني به".

وغردت ناشطة أخرى : "كثُرت أخبار الموت فهاهي جنازة تلو الجنازة وتسبقها جنازة وأحياء اليوم هم أموات الغد ونحنُ مازلنا في غفلةٍ، فاللّهُمَّ إن كان دوري هو القادم فاختم لي بما يُرضيك عنّي من الصالحاتِ واقْبِضْ روحي في أطهر بقاع الأرض مكة".

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وفيما كتب الناشط شعيب شعبان : "دكتورة منال السبيعي في ذمة الله، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين نسأل الله ان يغفر لها ويرحمها وان يلهم اهلها الصبر والسلوان"، حيث لا يزال الالاف يتناقلون خبر الموت وينعونها.

وفي هذا الصدد، كشف ناشطون أن منال السبيعي دكتورة في إحدى الجامعات المحلية، إذ قال : "يقولون دكتوره بالجامعه وانها طيبه مافيها شي وصلنا مع الاجازه لأنهم يموتون الناس على راحتهم اهم شي مايموتوني اشوف اسمي ترند وانا غافله لكم الله".

وفي سياقٍ متصل، برز حساب يدعى "دكتورة منال السبيعي" في تويتر، ونفت صاحبته أن تكون هي المعنية بما يجري تداوله من أنباء حول وفاتها، إذ قالت : "شكراً لكل من سأل عني ولا أعرف من كتب الهاشتاق"، مشيرة إلى أنها ليست المقصودة به.

ورد عليها أحد المتابعين وكتب : "الله يطول بعمرك ف طاعته لكن رب ضارة نافعه فقد بين الهاشتاق ما لك من محبة في قلوب الناس فالجميع يدعون لك"، فيما قالت أخرى : "شعور مخيف لو انا مكانك بتخيل حال الناس والدنيا بعدي مجرد هاشتاق حرك فيني الكثير، اجل كيف لو انه بإسمي".