“Absher” خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية والمخالفة بواسطة منصة...

تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من الخدمات الأكثر بحثا بالمملكة السعودية ، حيث يمكن لجميع المواطنين والمغتربين الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من أي مكان بجميع المناطق والمدن بالمملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي أصبح من الممكن معرفة سعر المخالفة ومكانها التي سجلت فيها المخالفات الخاصة بسيارتك بشكل إلكتروني وذلك عن طريق زيارة منصة أبشر الإلكترونية فعن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري يمكن التعرف علي كافة تفاصيل المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر.

لأصحاب السيارات من الأشخاص المقيمين وأيضا المواطنين العاديين الذين يحملون الجنسية السعودية لديهم بعض من مخالفات المرور سجلت عليهم ولا يستعلموا عن هذه الخدمة بشكل إلكتروني، يواجهون عقبة كبرى أمام شباك الجوازات في منعهم من السفر إلى خارج الأراضي الحجازية في بعض الأحيان، وذلك بسبب وجود العديد من المخالفات الخاصة بسيارتك سجلت عليهم ولم يقوموا بتسديدها، وهنا البعض من الأشخاص المواطنين والمقيمين أيضا بداخل الأراضي الحجازية يواجهون صعوبة في استخراج التأشيرات الذهاب والعودة مرة أخرى للمملكة، كما هناك أيضا العديد من المستفيدين من منصة أبشر الإلكترونية يواجهون مشكلة إيقاف الخدمات التي توفرها الوزارة لهم على الموقع الإلكتروني وذلك بسبب عدم دفع قيمة المبالغ المتأخرة عليهم والمسجلة على المركبات والدراجات البخارية التي يمتلكونها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة الإلكترونية والتي توفرها الوزارة لجميع أصحاب المركبات من الأفراد العاديين وأصحاب الشركات أيضا بالسعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم المخالفة

Advertisements

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لجميع متابعي موقع عرب فور نيوز، وذلك من اجل التيسير علي كافة المواطنين وكذلك المغتربين الذين يبحثون عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية فعبر النقاط البسيطة جدا التي سوف نعرضها عليكم الآن.

الدخول على بوابة أبشر المرور التابعة إلي البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية .

التابعة إلي البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية . من ثم نقوم بتسجيل الدخول عبر استخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي كما هو موضح بالصورة التالية.

من ثم النقر علي أيقونة عرض.

عقب إدخال البيانات المطلوبة في خدمة استعلام عن المخالفات المرورية سنقوم بكتابة رقم المخالفة لكي تظهر لنا نتيجة الاستعلام، حيث يمكن الذهاب إلى اقرب فرع من فروع المديرية العامة للمرور بالسعودية، وذلك من اجل دفع قيمة المخالفات وذلك بعد أن تظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية التي سجلت علي صاحب السيارة أو الدراجة البخارية بشكل إلكتروني، كما يمكن طباعة أمر الاستعلام من أجل الذهاب به إلى المديرية من اجل تسجيل الاعتراض على المخالفات المرورية بشكل تفصيلي إلى الجهة المعنية وذلك بعد دفع قيمة المخالفات أولا سواء كان بشكل إلكتروني وذلك من خلال استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك.