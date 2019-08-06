شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تحظر لعبة “ببجي “ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حظرت شركة يمن نت الحكومية – المزود الوحيد لخدمة الانترنت في مناطق سيطرة الحوثيين – لعبة الأكشن الشهيرة (ببجي )، بعد انتشارها بشكل لافت وسط الشباب اليمني.
وقال مصدر في شركة يمن نت الحكومية “للمشاهد” : إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – الخاضعة لسيطرة الحوثيين- أرسلت توجيهات للشركة بحظر لعبة “بلاير اننونز باتِل جراوندز” والمعروفة باسم “بوبجي” على المستخدمين في داخل اليمن بشكل نهائي.
وأشار المصدر إلى أن مبررات حظر اللعبة ” لحجم القتل المفرط في اللعبة، وأثرها السلبي على سلوكيات المستخدمين من فئة الشباب والمراهقين”.
ولعبة “ببجي ” التي طورتها شركة “بوبجي” الكورية الجنوبية في عام 2017، واحدة من الألعاب القتالية التي انتشرت على مستوى العالم، يخوض فيها اللاعبون قتالاً دامياً حتى الموت مستخدمين أسلحة متنوعة ليفوز لاعب واحد في النهاية.
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