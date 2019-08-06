الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عبر رابط أبشر الجديد

يعتبر رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي من الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث يمكن لأي مواطن سعودي أو مغترب الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بالوافدين أو المقيمين للتعرف علي رصيد المتبقي لخدمات الجوازات والمرور وغيرها من القطاعات الحكومية التابعة للوزارة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب مصلحة الجوازات والمرور والوقوف في طوابير ضخمة، من أجل الوصول إلى شباك الموظف المختص للتعرف على المتبقي من الرصيد، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط ابشر الجديد لكي يستطيع الجميع الاستعلام بكل سهولة.

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استرداد رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي، وذلك بعد الانتهاء من فترة تواجدك بالأراضي الحجازية، وذلك عن طريق الذهاب إلى أقرب ماكينة صرف آلي يتبع البنوك الحكومية السعودية، كما توفر منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري، والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة، حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة لكي يستطيع كافة الأفراد الاستفسار عن بطاقة الإقامة.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي

سوف نصحبكم في جولة سريعة جدا للتعرف على خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية السعودية فقط، حيث يمكن الدخول على منصة أبشر الإلكترونية الجديدة من اجل الاستعلام عن رصيد المدفوعات بشكل إلكتروني للتعرف على المدفوعات التي قام بها المواطن بسدادها في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بالتأمين الصحي والمخالفات المرورية ورسوم التأشيرات والإقامات المتعلقة بالمقيمين وغيرها من الرسوم الأخري، وذلك عن طريق الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

عقب إدخال البيانات الخاصة بك سوف تظهر لك شاشة بها جميع البيانات المتعلقة بالرصيد والتي تشمل” رصيد المكفولين، رصيد المركبات، رصيد الجوازات، رصيد الاستقدام، رصيد رخصة القيادة”، كما سنجد في نهاية الصفحة الإلكترونية التابعة لمنصة أبشر الإلكترونية الرصيد الإجمالي، بذلك قد نكون وصلنا إلى نهاية شرحنا لهذه الخدمة الإلكترونية.