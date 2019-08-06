بداية الدوام بعد عيد الاضحى 1441 في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع العام، والتي ستكون بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذي الحجة، الموافق 5 أغسطس 2019.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه سيتم منح موظفي القطاع الخاص إجازة لمدة 4 أيام مدفوعة الأجر تبدأ اعتباراً من يوم عرفة، الموافق يوم السبت 10 أغسطس / آب الجاري.

وأشارت إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الأحد 17 من ذي الحجة من العام 1440 هـ، وفقًا لتقويم أم القرى، والتي توافق 18 أغسطس 2019، مؤكدة أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

وكشفت السوق المالية السعودية (تداول)،عن بدء إجازة عيد الأضحى للعام 1440هـ، بنهاية تداول يوم الخميس 8 أغسطس/ أب 2019، على أن يتم استئناف التداول اعتباراً من يوم الأحد 18 أغسطس/ أب.