380 حاجا سودانيا من ضيوف الملك وصلوا المملكة



وصل إلى مكة المكرمة فجر أمس 380 حاجا وحاجة من جمهورية السودان الشقيقة يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لجمهورية السودان والبالغ عددهم ألف حاج وحاجة من رجال الجيش الوطني السوداني وأسر وذوي شهداء القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب السوداني. وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف. ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.

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