السعودية | هيئة الإحصاء : إجمالي عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة 5639 مبنى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة الإحصاء : إجمالي عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة 5639 مبنى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:25 مساءً, 6 أغسطس 2019 م أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها , أن إجمالي عدد المباني المخصصة للحجاج ( فنادق ـ عمائر ـ شقق) في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 5639 مبنى بطاقة إستيعابية 2.778.660 حاجاً .

وأفادت الهيئة أن عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة المكرمة بلغ 5020 مبنى بطاقة استيعابية 2.432.217 حاجاً , فيما بلغ عدد المباني المخصصة للحجاج في المدينة المنورة 619 مبنى بطاقة استيعابية بلغت 346.443 حاجاً .

يذكر أن المباني المخصصة للحجاج تعني أي وحدة سكنية ( فندق ـ عمارة ـ شقة ) مصنفة ومعتمدة لدى وزارة الحج وتقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ولا تشمل المخيمات والمباني في المشاعر المقدسة .

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